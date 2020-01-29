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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Двух прибывших из Китая туристов госпитализировали в Кемерове

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Взрослого и ребенка с признаками респираторного заболевания госпитализировали в Кемерове после их возвращения из китайского Хайнаня. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

По словам собеседника, 28 января в инфекционную больницу доставили двоих пациентов: одного взрослого и одного ребенка, прибывших из китайского Хайнаня с респираторными симптомами. У пациентов взяли необходимые анализы для уточнения диагноза.

Представитель пресс-службы отметил, что госпитализация проведена в рамках усиления контроля за авиарейсами из стран Азии, а не из-за подозрений на коронавирус.

Также представитель пресс-службы добавил, что пациентам назначен большой объем исследований, ожидается, что результаты будут готовы в четверг. По предварительным данным, на основе промежуточных исследований, у ребенка диагностирована обычная простуда

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Кемерово

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