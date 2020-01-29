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Фигуранту дела о беспорядках в Москве Малышевскому сократили срок на три месяца

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду сократил срок наказания с трех лет до двух лет и девяти месяцев 50-летнему жителю подмосковных Химок Эдуарду Малышевскому, осужденному за применение насилия к полицейскому на несанкционированной акции протеста 27 июля в столице, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, срок наказания был сокращен на три месяца.

Согласно матералам дела, 27 июля 2019 года на Тверской улице в ходе несогласованной акции задержанный Малышевский выбил изнутри стекло автобуса полиции, которое упало на сотрудника МВД и причинило тому боль.

Сам Малышевский пояснял, что не хотел никому причинить вред и что его действия были спровоцированы агрессией правоохранительных органов к участникам акции.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны больше тысячи человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Эдуард Малышевский

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