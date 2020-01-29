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Силовики провели обыски в Дагэнергосбыте по делу в отношении главы компании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и МВД проводят совместные следственные мероприятия в ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (ДЭСК, "Дагэнергосбыт"), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обыски проводят сотрудники ФСБ и МВД в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество) в отношении руководителя компании", - сказал источник.

По его словам, это второе уголовное дело в отношении ДЭСК.

"Ранее проводилась выемка документации по уголовному делу по факту незаконных начислений жителям республики за непотребленное ими электричество. Таким образом руководство компании хотело списать долги за счет абонентов", - сказал источник.

В свою очередь в компании "Россети Северный Кавказ", под управлением которой находится "Дагэнергосбыт", "Интерфаксу" сообщили, что специальные мероприятия проводятся в целях декриминализации внутри отрасли.

"Ранее компанией "Россети Северный Кавказ" уже была инициирована проверка в одной из управляемых региональных энергокомпаний. Поводом для этого стали соответствующие обращения от потребителей о возможных необоснованно завышенных начислениях за потребленную электроэнергию", - напомнил сотрудник компании.

Он отметил, что подобными проверками во взаимодействии с правоохранительными структурами энергетики защищают права добросовестных потребителей и ПАО "Россети" , а также "снижают риски экономического и репутационного ущерба".

В середине ноября 2019 года сообщалось, что "Россети" подозревают "Дагэнергосбыт" в необоснованном начислении платы абонентам, инициировали проверку компании, в рамках которой сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия в ДЭСК, осуществили выемку документов.

"Дагестанская энергосбытовая компания" осуществляет деятельность на рынке Дагестана в статусе гарантирующего поставщика. "Россети" владеют 51% уставного капитала компании.

Дагестан Дагэнергосбыт

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