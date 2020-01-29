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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Пожар в школе Краснодара произошел из-за поджога

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту поджога возбуждено после пожара в школе Краснодара, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в среду.

По уточненным данным, возгорание в гардеробе средней школы N49 началось во время уроков примерно в 11 часов по московскому времени. Персонал школы самостоятельно эвакуировал 524 детей и 60 учителей. Пожарные потушили огонь. Никто не пострадал, но верхняя одежда нескольких школьников успела сгореть.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на первом этаже школы на площади около 20 кв. метров. В качестве предварительной причины пожара называлось короткое замыкание.

В тушении пожара использовались восемь автоцистерн, две лестницы и один рукавный автомобиль.

Результаты расследования уголовного дела о пожаре поставлены прокуратурой на контроль.

Краснодар

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