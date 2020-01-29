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Двое экс-сотрудников ярославской колонии осуждены условно за избиение заключенного

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд в среду приговорил к четырем годам условно бывших сотрудников исправительной колонии Ярославля Владислава Писаревского и Романа Оныпу, которые обвинялись в избиении осужденных. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Подсудимым также назначен четырехлетний испытательный срок, они на протяжении двух с половиной лет не смогут занимать должности представителей власти в правоохранительных органах. Дело Писаревского и Оныпы о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ) рассматривалось в особом порядке.

Экс-сотрудники ИК-1 Писаревский, Оныпа и Максим Яблоков обвинялись в избиении бывшего осужденного Хасдина Муртазалиева и еще двоих заключенных.

17 января Яблоков был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий, в течение трех лет. Яблоков также проходит обвиняемым по делу об избиении в ИК-1 осужденного Евгения Макарова.

Журналисты "Новой газеты" 20 июля 2018 года обнародовали видеозапись избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали его в наручники, а затем пытали. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Всего по делу проходят 17 сотрудников ИК.

Первый фигурант дела - заместитель начальника оперативного отдела колонии №1 Сергей Ефремов - приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Ярославская область

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