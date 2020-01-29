Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Полицейских в Стерлитамаке заподозрили в получении взяток за данные об умерших

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке двоих действующих и двоих бывших полицейских заподозрили в передаче ритуальному агентству за взятки информации о смерти людей. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии. На них завели уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о взятках.

Во версии следствия, это происходило в 2016 и 2017 годах, когда подозреваемые были оперативными дежурными, начальником дежурной смены и участковым отдела полиции. Когда они узнавали о смерти людей в Стерлитамаке, то сообщали директору ритуального агентства адреса умерших. Бизнесмен за это перечислял им на карты от 500 до 1000 рублей за одно сообщение. Информация полицейских давала ему возможность позвонить родственникам и предложить услуги своего агентства.

Преступления выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД Башкирии в ходе расследования другого уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Подозреваемых, которые еще работают в полиции, уволят по отрицательным основаниям.

Башкирия Стерлитамак МВД

Новости

Николай Подгузов останется в "Почте России" заместителем

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы остался свидетелем по "делу Голунова"

Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"

Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"
Изменение Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

В "Турпомощи" заявили о недооценке россиянами рисков от поездок в Китай

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Источник узнал о поручении Медведева подготовить сервисы по госуправлению на платформе Сбербанка

Шадаев заверил, что онлайн-доступ к данным граждан не расширит полномочия силовиков

Приходько стал помощником Мишустина

Приходько стал помощником Мишустина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');