Полицейских в Стерлитамаке заподозрили в получении взяток за данные об умерших

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке двоих действующих и двоих бывших полицейских заподозрили в передаче ритуальному агентству за взятки информации о смерти людей. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии. На них завели уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о взятках.

Во версии следствия, это происходило в 2016 и 2017 годах, когда подозреваемые были оперативными дежурными, начальником дежурной смены и участковым отдела полиции. Когда они узнавали о смерти людей в Стерлитамаке, то сообщали директору ритуального агентства адреса умерших. Бизнесмен за это перечислял им на карты от 500 до 1000 рублей за одно сообщение. Информация полицейских давала ему возможность позвонить родственникам и предложить услуги своего агентства.

Преступления выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД Башкирии в ходе расследования другого уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Подозреваемых, которые еще работают в полиции, уволят по отрицательным основаниям.