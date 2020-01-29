Сенаторы предложили подключать россиянам услуги связи с применением биометрии

Члены Совфеда внесли в Думу законопроект, позволяющий заключать абонентские договора через интернет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект, позволяющий заключать абонентские договоры на услуги связи через интернет с применением биометрии.

"Порядок прохождения процедуры будет предусмотрен в правилах оказания услуг телефонной связи", - говорится в сообщении на сайте Совета Федерации. Для заключения договора потребуется установить на мобильный программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет проводиться считывание и верификация биометрических данных абонента.

"Полученные сведения должны в режиме реального времени направляться оператору связи. SIM-карта будет заблокирована до внесения сведений об абоненте в базы данных оператора связи", - говорится в сообщении.

Также сенаторы предложили ввести дополнительные дистанционные способы проверки операторами связи достоверности сведений, представляемых при заключении абонентского договора. Сейчас для этого используются информационные системы органов власти посредством доступа через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также учетные записи о гражданах в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

"Существующие ограничения в их (информационных систем - ИФ) работе требуют развития альтернативных способов проверки достоверности. Законопроектом предлагается разрешить использование сведений о плательщике, полученных от коммерческих банков и других кредитных организаций, при оплате в безналичной форме услуг связи", - отмечают в Совете Федерации.

Авторы законопроекта - вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Людмила Бокова (27 января она была назначена заместителем главы Минкомсвязи РФ) и Александр Башкин.

"Принятие законопроекта позволит заключать абонентские договоры в любом месте на территории РФ, а также создать дополнительные способы получения операторами связи достоверных сведений об абонентах", - говорится в сообщении на сайте верхней палаты парламента.