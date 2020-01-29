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Кучерена заявил, что израильтянка Иссахар может покинуть Россию уже в четверг

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена заявил, что помилование президентом РФ израильтянки Наамы Иссахар является актом гуманизма, и рассчитывает, что на следующий день она сможет покинуть Россию и вернуться на родину.

"Это очень здорово и хорошо, что в нашем государстве есть такая возможность проявить акт гуманизма и наш президент воспользовался предоставленными ему Конституцией полномочиями, издав указ о ее помиловании, тем самым оказал содействие иностранной гражданке, оказавшейся в трудной жизненной ситуации", - сказал "Интерфаксу" Кучерена в среду.

По его словам, "на данный момент нет никаких правовых препятствий для того чтобы уже завтра израильтянка вернулась на родину". "Если у нее нет никаких других дел в Москве, она может завтра же отправиться на родину", - полушутя сказал адвокат.

Он пояснил, что указ о помиловании вступает в силу немедленно с момента подписания. "Соответствующий документ доставляется в исправительное учреждение или следственный изолятор фельдъегерской службой", - уточнил Кучерена.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево". Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили несколько граммов гашиша.

Анатолий Кучерена Наама Иссахар

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