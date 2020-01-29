Иссахар покинула колонию в Подмосковье и находится в Москве

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Осужденная за наркотики и помилованная в среду президентом РФ Наама Иссахар покинула подмосковную колонию, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

"По предварительной информации, Иссахар в настоящий момент уже нет в колонии, она находится в Москве", - сказал собеседник агентства.

При этом источник не уточнил, где конкретно находится израильтянка.

В тоже время другой источник уточнил, что Иссахар была отправлена из колонии в московское СИЗО. "Находится ли она до сих пор там - неизвестно", - резюмировал он.

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки. "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

Президент РФ Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо. 24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. После этого Наама Иссахар подала личное прошение о помиловании.