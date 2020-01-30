Дело возбудили против жителя Камчатки, сломавшего челюсть восьмилетнему сыну

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следователи Следственного управления СКР по Камчатскому краю возбудили уголовное дело против местного жителя, сломавшего челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщает в четверг ведомство.

"Дело возбуждено по п. "в" ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении СКР.

Инцидент произошел в конце прошлого года в поселке Оссора Карагинского района на севере Камчатки.

По версии следствия, из-за того, что ребенок грубо ответил своей матери, отец схватил его за одежду, поднял на высоту собственного роста и с силой бросил на пол, после чего ударил мальчика кулаком в лицо. Врачи диагностировали восьмилетнему школьнику перелом челюсти со смещением.

Это уже второе дело против подозреваемого. Как сообщалось, ранее следователи управления МВД по Камчатскому краю возбудили против него дело по ст.156 УК РФ (неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).