Движение поездов на Транссибе после схода 30 вагонов с углем восстановлено

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РЖД полностью восстановили движение поездов в Иркутской области, где произошел сход 30 вагонов с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в четверг.

"Тридцатого января в 02:10 местного времени железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет. Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет на Транссибе произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.

По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовым поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.

По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".

Во вторник РЖД смогли запустит движение по одному из путей на станции Мегет.