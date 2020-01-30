Движение поездов на Транссибе после схода 30 вагонов с углем восстановлено
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РЖД полностью восстановили движение поездов в Иркутской области, где произошел сход 30 вагонов с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в четверг.
"Тридцатого января в 02:10 местного времени железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет. Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет на Транссибе произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.
По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовым поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.
По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".
Во вторник РЖД смогли запустит движение по одному из путей на станции Мегет.