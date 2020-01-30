Водитель BlaBlaCar получил 4,5 года за смертельное ДТП под Томском

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Томский районный суд признал виновным жителя Кемеровской области в гибели трех пассажиров в ДТП и приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Томской области.

По данным ведомства, в апреле 2019 года мужчина через сервис BlaBlaCar получил заказ о перевозке людей из томского аэропорта в города Кемерово и Новокузнецк, двигаясь на автомобиле "Honda Stepwgn" из Томска в направлении города Юрга, не справился с управлением, столкнулся с автопоездом, а затем с деревом.

"В результате ДТП три пассажира, находившиеся на заднем сидении автомобиля "Honda Stepwgn", от полученных травм скончались на месте происшествия, а двое других получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на передних колесах автомобиля стояли зимние шины, а на задних - летние.

Мужчине инкриминировали нарушение при управлении автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.5 ст.264 УК РФ), свою вину он полностью признал.

Помимо заключения суд приговорил водителя к запрету управлять транспортными средствами на 3 года.