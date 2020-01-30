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Неизвестные сообщили о минировании судов в Кемерово и Новокузнецке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Суды Кемерово и Новокузнецка получили анонимные сообщения о минировании зданий, посетителей и работников эвакуируют, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" знакомый с ситуацией источник.

"Получены сигналы о минировании судов в шести районах города Кемерово. Кроме того, поступили сообщения о якобы заминированных судах в Кузнецком и Центральном районах. По всем объектам проводятся эвакуации", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на местах работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Как сообщалось, накануне неизвестные сообщили о минировании 16 объектов города Кемерово, в том числе судов и рынка "Сотка", который по этим же причинам в январе эвакуировали около восьми раз.

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