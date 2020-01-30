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СКР выясняет причины отравления двух подростков в кузбасском Ленинск-Кузнецке

15-летний мальчик и 14-летняя девочка находятся в реанимации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по факту отравления двух подростков в городе Ленинск-Кузнецкий, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального СУ СКР в четверг.

"В рамках проверки устанавливаются обстоятельства отравления двух подростков, госпитализированных накануне в горбольницу", - сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе областного центра медицины катастроф агентству сообщили, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка находятся в реанимации.

"Они были найдены на мосту, предварительный диагноз: отравление неизвестным веществом. Оба находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что в Ленинск-Кузнецкий для консультации и лечения с помощью санавиации прибудут токсикологи.

В тоже время очевидцы в соцсетях сообщают, что мальчик несколько раз пытался поднять девочку, которая потерял сознание, но вскоре почувствовал себя плохо и упал на землю. Прохожие безрезультатно пытались привести их в чувство и вызвали на место происшествия медиков.

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