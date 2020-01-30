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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую при стрелковом клубе по Калугой

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ФСБ объявила, что пресекла деятельность нелегальной мастерской по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое с автоматическим ведением огня, открытую при спортивно-стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Юхнове Калужской области.

На складах, в тире и на территории клуба при обысках нашли и изъяли больше 1200 единиц российского и импортного огнестрела, в том числе охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами. В том числе силовики изъяли пулеметы, пистолеты-пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, большое количество патронов различного калибра, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Разоблачить преступную группу ФСБ помогло главное управление лицензионно разрешительной работы Росгвардии.

Юхнов Паритет-СВ Калужская область ФСБ Росгвардия

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