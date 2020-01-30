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Иссахар и ее мать полетят в Израиль на самолете Нетаньяху

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Израильтянка Наама Иссахар, освобожденная из российской тюрьмы после помилования, встретилась со своей матерью Яффой, сообщает в четверг израильская газета "Едиот ахронот".

По данным издания, представители израильского посольства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, как ожидается, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху вылетят в Израиль.

Перед вылетом Нетаньяху и его супруга Сара встретились в московском аэропорту с Наамой Иссахар и ее матерью, сообщила администрация премьера в твиттере. "Это очень трогательно увидеть вас. А теперь мы возвращаемся домой", - приводятся слова Нетаньяху.

"От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", - сказала ранее Яффа Иссахар.

"Это хорошее завершение", - отметила женщина, добавив, что представить не могла, что глава израильского правительства заберет Нааму из России.

Наама Иссахар

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