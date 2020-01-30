H&M в 2020 году откроет в РФ магазины & Other Stories и Weekday

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, планирует в 2020 году вывести в Россию два новых бренда - магазины & Other Stories и Weekday, следует из годового отчета компании.

H&M кроме сети одноименных магазинов развивает в России сети Monki и COS.

Россия является десятым по объему продаж рынком для H&M (крупнейшие - Германия, США и Великобритания). В IV квартале 2019 финансового года (завершился 30 ноября) выручка компании в России выросла на 24%, до 1,817 млрд шведских крон (около $188,3 млн по текущему курсу), в рублях рост составил 12%. Общая выручка увеличилась на 9%, до 61,69 млрд крон.

В России на конец ноября работало 147 магазинов ритейлера.

В 2020 финансовом году H&M планирует открыть 200 новых магазинов и закрыть около 175. Большинство открытий придется на страны Южной Америки, Азии (за исключением Китая), Восточной Европы и Россию. Большинство магазинов, которые планируется закрыть, работают в США, Западной Европе и Китае.