В Дагестане загорелось здание Министерства промышленности и энергетики

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Махачкале загорелось здание министерства промышленности и энергетики, огонь перекинулся туда с загоревшегося ранее склада спортинвентаря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Горит крыша здания министерства промышленности и энергетики Дагестана. Огонь перешел от склада, который практически полностью сгорел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, персонал ведомства эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на улице Ирчи Казака в Махачкале горит склад спортивного инвентаря - ангар размером 60 на 30 метров. Был объявлен второй ранг пожара, никто не пострадал.