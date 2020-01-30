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Путин предложил распространить на всю страну онлайн-платформы общения власти и граждан

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал максимально широко распространить практику использования онлайн-платформ для взаимодействия властей и гражданского общества.

На совете по вопросам местного самоуправления российский лидер подчеркнул, что роль местного самоуправления в реализации нацпроектов многократно возрастет, если установить действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом. Он отметил, что нацпроекты "воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативами самих граждан, поэтому муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть вместе с людьми".

"Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах. Они позволяют в режиме онлайн быстро реагировать на проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит - эффективно и быстро решать проблемы, с которыми сталкиваются люди", - подчеркнул глава государства.

По его словам, такого рода положительный пример создан в Красногорске, "но этого пока мало". "Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов - этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране", - отметил Путин, добавив, что цифровые платформы необходимо создать во всех субъектах РФ, крупных городах, центрах местного самоуправления. "Если где-то не хватает своих денежных средств, нужно поддержать такие начинания из других уровней бюджета", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин

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