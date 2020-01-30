Вылетевший в Ростов-на-Дону борт Utair взял курс на Москву из-за неполадок
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Самолет рейса Москва - Ростов-на-Дону возвращается в аэропорт вылета Внуково из-за срабатывания датчика закрылков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании ЮТэйр.
"На рейсе Москва-Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылков. Командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе организации.
В настоящий момент, по данным компании, самолет в штатном режиме согласно правилам вырабатывает топливо перед посадкой.