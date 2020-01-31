Индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

"Крымская эйфория" полностью сошла на нет, прокомментировал экономист Сергей Гуриев

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России индекс счастья на конец 2019 года оказался ниже мирового уровня и опустился до минимального показателя с 2013 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Ромира" для ассоциации Gallup International. Исследование проводилось в ноябре и декабре среди 45 000 жителей 46 стран, в том числе 1500 россиян.

В мире 59% опрошенных считают себя счастливыми, 11% - несчастными. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, составил 48 процентных пункта, по сравнению с предыдущим опросом он не изменился.

В России оказалось только 42% счастливых против 18% несчастных, а индекс составил 24 п. п., такой же результат получился в 2013 году, когда показатель был минимальным для страны. С 2017 года (в 2018 году опрос не проводился) индекс упал более чем в два раза раза с 50 п. п., тогда счастливых было 55%, несчастных - 11% и российский показатель превышал среднемировой.

Экономист Сергей Гуриев, недавно выпустивший книгу Конвергенция счастья в странах с переходной экономикой", считает, что индекс счастья в России вернулся на уровень, на котором был до "крымской эйфории", последствия которой полностью сошли на нет. Рост мирового индекса при этом он связал с существенным ростом доходов респондентов в подавляющем большинстве других стран, в то время как в России доходы за этот период не выросли.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты объяснили, что рост ВВП не отражает эффективность государственной экономической политики и не свидетельствует, что жизнь стала лучше. Поэтому экономисты ищут другие индексы, которые отражали бы удовлетворенностью жизнью, здоровьем, экологией и другими факторами. В частности, ООН публикует Всемирный индекс счастья (World Happiness Report, у России 68-е место из 156), а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Индекс лучшей жизни (Better Life Index, 5,8 у России против средних 6,5). Всемирный экономический форум в 2017 года начал рассчитывать Индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index), который показывает равномерность распределения выгод от экономического роста для разных слоев населения.

Исследование Gallup выявило, что счастливей всех жители Колумбии, Индонезии и Эквадора.