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Российские ученые предложили проект "космического дротика"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские ученые предложили концепцию космического аппарата для исследования межзвездных объектов, который будет проникать в их грунт по принципу дротика, сообщил ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров на академических чтениях по космонавтике.

Межзвездные объекты или межзвездные скитальцы - это космические тела, блуждающие в межзвездном пространстве и не привязанные силой тяготения к какой-либо звезде или планете. Пока ученые обнаружили два таких объекта, пролетевших в пределах Солнечной системы.

Согласно материалам доклада, космический аппарат должен столкнуться с поверхностью тела на огромной скорости - около 50 километров в секунду - и войти в его грунт на глубину около 250 метров с помощью специального сверхпрочного пенетратора. Такие экстремальные условия приземления вызваны высокой скоростью перемещения межзвездных тел.

"У нас имеется пенетратор, частью которого при соударении мы жертвуем. Она расходуется на взаимодействие с мишенью, но хвостовая часть с научной аппаратурой полностью сохраняется", - сказал Багров в своем выступлении.

Чтобы сохранить работоспособность аппаратуры зонда ученый предложил использовать технологию монолитной заливки. Для защиты аппаратуры от повреждений при столкновении с объектом все внутренние полости зонда предлагается заполнить криогенным льдом, который обладает плотностью, сравнимой с плотностью алмаза.

"Как только аппаратура доставлена, а скорость погашена, вода в условиях вакуума легко испаряется. И в результате полного испарения вся аппаратура оказывается освобождена и сохранена в полной мере", - сказал ученый.

Основным предметом изучения межзвездных тел является их химический состав, поскольку в руки ученых пока еще ни разу не попадали объекты из других звездных систем. Кроме того, в перспективе интерес ученых вызывает возможность обнаружения на таких телах примитивных форм жизни.

"Конечно, вопросы панспермии и распространения жизни - это важный вопрос. Но вряд ли его можно будет изучать с помощью такого пенетратора, потому что в процессе внедрения в скитальца вся среда вокруг аппарата будет подвержена чудовищным нагрузкам. Никакие живые организмы этого не выдержат", - сказал Багров.

Россия

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