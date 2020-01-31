Тела трех человек с ножевыми ранениями нашли в красноярском поселке

В Дубинино направлены дополнительные силы МВД и Росгвардии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска полиции совместно с бойцами Росгвардии направлены в поселок Дубинино Красноярского края, где были обнаружены тела трех убитых, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

По информации ведомства, дополнительные силы МВД и Росгвардии направлены в поселок для "проведения профилактических мероприятий".

В пресс-службе главного управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону сообщают, что тела двух мужчин и одной женщины были обнаружены в одной из квартир убинино в Шарыповском районе края.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ. Со слов соседей, мужчины и женщина ранее употребляли наркотики, отмечается в пресс-релизе.