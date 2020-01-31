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Смоленской чиновнице дали условный срок по делу об убийстве приемной девочки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд признал начальника районного отдела образования Смоленской области виновной в халатности, приведшей к убийству семилетней девочки в приемной семье.

Подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Суд установил, что чиновница ненадлежаще исполняла свои обязанности по защите прав четырех малолетних детей в возрасте от шести до десяти лет, которые были переданы в приемную семью. В результате одна из девочек была изнасилована своим отчимом.

"Дети находились в социально опасном положении вследствие несоответствия обстановки в приемной семье требованиям к их содержанию и воспитанию. В результате в ночь на 4 января 2018 года, когда приемная мать уехала к родственникам в другой город, ее супруг совершил преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки, после чего убил ребенка", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, ранее семейная пара уже имела приемных детей, однако их изъяли из семьи из-за плохой характеристики с работы - склонности к прогулам и противоправному поведению.

Как сообщалось, суд в Смоленской области приговорил отчима за изнасилование и убийство приемной дочери к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Его признали виновным по части 4 статьи 131 (изнасилование), части 4 статьи 132 (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ.

Смоленская область

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