Суд оправдал экс-главу Белгородского НПЗ, обвиняемого в невыплате зарплаты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Яковлевский райсуд Белгородской области вынес оправдательный приговор бывшему гендиректору ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ) Олегу Майорову, обвиняемому в невыплате зарплаты 121 работнику. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Белгородского областного суда.

"Суд признал руководителя невиновным за отсутствием в его действиях состава преступления. Более того, доказано, что он предпринимал усилия, чтобы погасить задолженность по зарплате перед работниками завода", - пояснили агентству в суде.

Как сообщили "Интерфаксу" в областной прокуратуре, гособвинение намерено обжаловать приговор в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года гендиректор НПЗ был арестован по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия).

По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2019 года вместо выплаты сотрудникам зарплаты он перечислял деньги для расчетов с контрагентами и кредитными организациями "с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета".

Общая сумма задолженности превышает 21 млн рублей.

Однако областной суд не нашел оснований для ареста руководителя предприятия и отменил меру пресечения в виде ареста.

В декабре 2019 года СУ СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства НПЗ.

По версии следствия, в течение 2017-2018 годов неправомерные действия ряда руководителей коммерческих организаций, в том числе и учредителей Белгородского НПЗ, привели к преднамеренному банкротству завода и образованию задолженности по налогам и заработной плате.

В настоящее время более 80% бывших работников завода невыплаченную ранее зарплату получили.

Согласно данным системы "СПРАК-Интерфакс", ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" зарегистрировано в 2013 году в Белгородской области, занимается производством нефтепродуктов. 51% уставного капитала принадлежит ООО "Фингрупп" (Москва, бенефициар Ильдар Хабибов), еще 49% - ООО "Энерготрансуголь" (Москва).

В 2018 году выручка НПЗ составила 78,8 млн рублей, чистый убыток - 39 млн рублей.