ЦЭНКИ стал акционерным обществом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры преобразован в акционерное общество, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Все 100% акций ЦЭНКИ будут переданы в собственность госкорпорации "Роскосмос". Дальнейшее распоряжение акциями будет осуществляться госкорпорацией в соответствии с действующим законодательством страны. При этом, к АО ЦЭНКИ в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязательства", - сообщили в госкорпорации.

По ее данным, преобразование произошло во исполнение указа президента РФ №221 от 12 мая 2016 года.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. ЦЭНКИ был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году. В 2000 году преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие.