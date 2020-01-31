На Кубани арестовали следователя полиции по делу о взятке в 800 тыс. рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд в пятницу заключил под стражу начальницу следственного отделения полиции по Крымскому району Краснодарского края, подозреваемую в покушении на получение взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей вменяют покушение на получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), говорится в сообщении.

Соучастниками по делу проходят следователь того же подразделения и полицейский-стажер.

По данным следствия, взятку в сумме 800 тыс. рублей следователю в декабре 2019 года передавал местный житель, обвинявшийся в краже. За это сотрудница полиции обещала оказать содействие в переквалификации статьи обвинения на менее тяжкую с последующим прекращением уголовного преследования по истечению сроков давности.

Опасаясь изобличения, начальница следственного отделения отправила на встречу с мужчиной своего подчиненного, не осведомленного о ее намерениях, и попросила получить "документы". После передачи денег 13 декабря 2019 года следователь-стажер был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что главной подозреваемой проходит заместитель начальника ОМВД России по Крымскому району - начальника следственного отделения Елена Сарычева. После возбуждения уголовного дела Сарычева скрылась и была объявлена в розыск.