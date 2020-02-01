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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Гаражный бокс с семью автобусами сгорел на площади 1 тыс. кв. м в Иркутске

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу в гаражном боксе в Иркутске, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по региону.

"Погибших и пострадавших нет. Внутри гаражного бокса находились автобусы - 15 пожарным удалось спасти, семь сгорело", - сказал собеседник агентства.

Информация о возгорании в одноэтажном кирпичном здании гаражного бокса площадью 1,4 тыс. кв. м на улице Горная, 11/1, в Иркутске поступила в 01:29 местного времени (20:29 по Москве). На момент прибытия пожарных гаражный бокс был полностью в огне. В 04:08 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Ликвидация последствий пожара продолжается.

К тушению привлекались 75 человек и 21 единица техники.

Иркутск

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