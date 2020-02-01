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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Четырехэтажное здание загорелось в Екатеринбурге на площади 500 кв. м

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге горит 4-этажное неэксплуатируемое здание, площадь пожара достигла 500 кв м, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 03:30 (мест) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом 4-этажном строении по ул. Стахановской в г. Екатеринбурге. Горят стены и перекрытия на площади 500 кв. м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствуют пустотные деревянные перекрытия здания.

"Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня на большую площадь", - отметили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 03:30 местного времени.

В тушении пожара задействованы 67 человек личного состава, 19 единиц спецтехники.

Екатеринбург

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