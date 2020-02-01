Пойман преступник, сбежавший из суда в Новокузнецке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сбежавшего из новокузнецкого суда в конце января Андрея Федорова, которого приговорили к 15 годам колонии, задержали в подъезде жилого дома.

Как сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, Федоров изменил внешность, чтобы его не узнали по ориентировке. Тем не менее он был задержан в одном из районов Новокузнецкаа.

29 января 33-летний уроженец Междуреченска, которого приговорили к 15 годам колонии за грабеж, попросился в туалет, куда его сопроводил начальник конвойной службы. Там преступник несколько раз ударил конвойного по лицу и сбежал.

Было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья.