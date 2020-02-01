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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Тихом океане вблизи Южных Курил Сахалинской области днем в субботу, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 15:43 по сахалинскому времени (7:43 по Москве) с эпицентром в 82 км юго-восточнее города Курильска (остров Итуруп) на глубине 29 км.

Сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов в Курильске, никто не пострадал, разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Курилы Южные Курилы Сахалинская область

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