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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:35

В Башкирии на беременную женщину-врача напал родственник ребенка-пациента

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет по Башкирии проводит доследственную проверку по факту избиения беременной женщины-врача в городе Нефтекамске (Башкирия) родственником ребенка, являющегося пациентом, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в субботу.

По данным пресс-службы, нападение на женщину произошло на рабочем месте 31 января.

В СКР отметили, что следователям предстоит осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, установить все причины и условия, способствующие произошедшему, в ходе проверки действиям нападавшего будет дана правовая оценка.

В свою очередь министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил в фейсбуке, что "взрослый мужчина избил прилюдно врача на рабочем месте". "По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы", - написал он.

По данным Забелина, агрессию в отношении врача проявили "родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи".

Отмечается, что врач после инцидента потеряла сознание и была госпитализирована. "К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок. Доктор какое-то время не сможет вернуться к работе", - добавил министр.

Он также пообещал, что случай станет предметом долгих разбирательств под контролем прокуратуры города.

Башкирия Нефтекамск СКР

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