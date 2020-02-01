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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:43

Шесть детей в Перми попали в больницу из сауны после купания в бассейне

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госпитализация понадобилась детям после купания в бассейне с хлорированной водой в сауне в Перми.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в субботу, инцидент произошел с посетителями одной из частных саун после "контакта с водой". На место происшествия оперативно приехали шесть бригад скорой помощи.

В пресс-службе рассказали, что, по предварительной информации, 12 человек, в том числе семеро детей, почувствовали недомогание. На данный момент госпитализировано шесть детей, состояние у них оценивается как удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, пять взрослых и один ребенок отказались от госпитализации.

Обстоятельства пришествия выясняют сотрудники краевого Роспотребнадзора.

Информированный источник агентства уточнил, что несколько семей праздновали в этой сауне день рождения. Детям стало щипать глаза из-за хлорированной воды в бассейне, поэтому их родители решили вызвать врачей.

Пермь

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