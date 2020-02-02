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Водитель фуры во Владимирской области сбил насмерть трех участников другого ДТП

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Владимирские полицейские устанавливают обстоятельства двух автоаварий с участием грузовиков, в которых погибли три человека, сообщает в воскресенье пресс-служба УМВД по области.

Первое ДТП произошло накануне около 21:40 на 207 км автодороги М-7 "Волга".

По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes-Benz врезался в ВАЗ 2109, стоявший на обочине. В результате аварии автомобили получили механические повреждения.

Менее чем через 10 минут водитель другого грузовика Mercedes-Benz совершил наезд на ВАЗ 2109 и четырех участников первого ДТП, находившихся на проезжей части.

В результате двое пассажиров легкового автомобиля и водитель первого грузовика погибли. Еще один человек был госпитализирован.

Владимирская область МВД

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