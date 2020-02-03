В Подмосковье задержали пациента больницы, угрожавшего врачу "гранатой"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали жителя подмосковной Балашихи, который угрожал врачу предметом, похожим на гранату, и требовал отпустить его из больницы домой, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в Королеве, отметила Петрова. На место происшествия были вызваны взрывотехники, а медиков и пациентов эвакуировали из больницы.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 43-летнего жителя городского округа Балашиха. В ходе осмотра личных вещей задержанного был обнаружен предмет, похожи на гранату, его изучат в экспертно-криминалистическом центре, отметила представитель управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.