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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:36

"Ъ" узнал об идее Генпрокуратуры создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура выступила с идеей создания спецресурса для сбора информации от граждан о кибемошенничествах в финансовой сфере, предполагается, что спецресурс будет работать через портал госуслуг, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

В распоряжении газеты оказался проект концепции по созданию в России специализированного ресурса для противодействия компьютерному мошенничеству в финансовой сфере. Такое документ надзорное ведомство подготовило по итогам заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию от 21 ноября 2019 года. В документе поясняется, что спецресурс будет оперативно собирать данные о преступлениях в интернете, поступающие от граждан, организаций и уполномоченных органов.

Авторы проекта концепции также ссылаются на данные ВЦИОМ, согласно которым каждый третий россиянин сталкивался с кибермошенничеством, а 9% участников соответствующего опроса социологов результате действий аферистов был нанесен реальный ущерб. При этом в России сейчас нет механизма подачи гражданами заявления о преступлениях в киберпространстве, как и структуры, которая бы оперативно реагировала на сообщения россиян о киберинцидентах, отмечает "Ъ".

При этом киберпреступления характеризуются высокой скоростью развития событий, отсутствием точных сведений о месте и обстоятельствах их совершения и технической сложностью сбора доказательств, указывают в надзорном ведомстве. Игнорировать проблему государство больше не может, так как действия мошенников в интернете являются "серьезным раздражителем для широких слоев населения", говорится в материалах Генпрокуратуры.

Ведомство предлагает создать спецресурс в рамках единого портала госуслуг силами автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика". Она также должна будет собирать, хранить и систематизировать информацию о кибепреступлениях, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать и обновлять доступный каждому черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

Комментарии АНО и Генпрокуратуры газете получить не удалось. Участники финансового рынка, в частности, ВТБ и Сбербанк, знают об этой инициативе, но комментировать ее не хотят.

Генпрокуратура

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