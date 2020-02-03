В Крыму раскрыли резонансное убийство пастушки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Житель Крыма задержан по подозрению в жестоком убийстве женщины в Евпатории на западе полуострова. Об этом сообщила журналистам в понедельник представитель главного управления СКР по республике Ольга Постнова.

"Свою вину мужчина признал полностью, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе - где закопал мобильный телефон жертвы", - сказала Постнова.

По данным следствия, 4 ноября 2019 года 45-летний безработный мужчина пытался неоднократно познакомиться с 54-летней жительницей Евпатории, которая пасла скот. Получив отказ, он ударил ее ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе - за убийства. С начала ноября он скрывался от следователей в разных районах Крыма. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, убийство пастушки вызвало резонанс в соцсетях, пользователи распространяли слухи о маньяке.