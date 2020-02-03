Суд закрыл дело о драке мужчин из Rolls-Royce с пешеходом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Приморский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело Айбулата Айтуганова и Сергея Черных, которые проехали на Rolls-Royce по тротуару, а затем избили мужчину, который сделал им замечание. Стороны конфликта помирились, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, конфликт с применением силы произошел 29 июля 2019 года на Комендантском проспекте. Обвиняемые "действуя умышленно, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, нанесли побои" прохожему, который сделал им замечание за проезд по тротуару. Черных ударил потерпевшего газовым баллончиком по голове, а затем распылил газ ему в лицо и не меньше семи раз ударил в голову кулаками. Айтуганов нанес потерпевшему не менее пяти ударов по голове.

Потерпевший попросил суд закрыть дело, поскольку подсудимые загладили причиненный ему вред в полном объеме. Им вменяли побои и хулиганство.