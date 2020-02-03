Психолог, нанотехнолог и онколог получили президентские премии для молодых ученых

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президентские премии молодым ученым за 2019 год присуждены за исследования в сферах психологии детей, наноразмерных оптических устройств и изучения онкологических процессов.

Владимир Путин подписал указ "О присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Согласно указу, доктор психологических наук, завкафедрой факультета психологии МГУ имени Ломоносова Александр Веракса получил премию за "лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста".

Премия за "разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники" присуждена доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО Сергею Макарову.

Премии за "достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo" удостоена кандидат биологических наук, замдиректора НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ Марина Ширманова.