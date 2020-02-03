Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:46

Психолог, нанотехнолог и онколог получили президентские премии для молодых ученых

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президентские премии молодым ученым за 2019 год присуждены за исследования в сферах психологии детей, наноразмерных оптических устройств и изучения онкологических процессов.

Владимир Путин подписал указ "О присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Согласно указу, доктор психологических наук, завкафедрой факультета психологии МГУ имени Ломоносова Александр Веракса получил премию за "лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста".

Премия за "разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники" присуждена доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО Сергею Макарову.

Премии за "достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo" удостоена кандидат биологических наук, замдиректора НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ Марина Ширманова.

Владимир Путин

Новости

В Крыму раскрыли резонансное убийство пастушки

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новый коронавирус в Китае

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

"Ъ" узнал об идее Генпрокуратуры создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

МВД предложило разрешить любые комбинации цифр в кодах регионов на номерах

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

У самолета Bombardier при посадке в Томске частично разрушилось шасси

У самолета Bombardier при посадке в Томске частично разрушилось шасси

Самолет Bombardier с неполадками приземлился в томском аэропорту

Источник сообщил о неполадках у самолета Bombardier при посадке в Томске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');