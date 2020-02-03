Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

Мантуров возглавит делегацию РФ на оружейной выставке Defexpo India 2020

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавит российскую делегацию на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

При этом, как уточнили в пресс-службе, делегацию ФСВТС России возглавляет заместитель директора Службы Владимир Дрожжов.

Выставка Defexpo India 2020 пройдет с 5 по 9 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия. Объединенную экспозицию российской военной продукции представит "Рособоронэкспорт".

"В рамках выставки будет продемонстрирована 57 мм автоматическая облегченная артиллерийская установка А-220М разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", - сообщает ФСВТС.

Кроме того, на выставке будут представлены дизель-электрическая подлодка "Амур-1650", тральщик "Александрит-Э", комплекс "Панцирь-С1", танк Т-90МС, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НЭ, Ми-171Ш, истребитель МиГ-35, мобильный комплекс ракетного оружия "Club-T", автоматы Калашникова "двухсотой" серии и новые боеприпасы для танков и ракетных систем залпового огня.

"Рособоронэкспорт" представит на выставке объединенную экспозицию российских оборонных холдингов, среди которых: АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Вертолёты России", АО "НПК "Техмаш", АО "НПК "Уралвагонзавод", АО "ОДК", АО "ОСК", АО "Швабе", АО "Моринформсистема - Агат", ПАО "АК "Рубин", АО "Ремдизель", ООО "Промтехнология", АО "Концерн "Автоматика" и других.

Минпромторг РФ Денис Мантуров Defexpo India 2020 Индия

Новости

В Новосибирске отправили под домашний арест организатора вечеринки в здании, где рухнула крыша

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Новый коронавирус в Китае

Компаниям в РФ рекомендовали продлить отпуска уехавшим домой сотрудникам из КНР

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В Крыму раскрыли резонансное убийство пастушки

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новый коронавирус в Китае

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

"Ъ" узнал об идее Генпрокуратуры создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');