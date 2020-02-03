Мантуров возглавит делегацию РФ на оружейной выставке Defexpo India 2020

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавит российскую делегацию на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

При этом, как уточнили в пресс-службе, делегацию ФСВТС России возглавляет заместитель директора Службы Владимир Дрожжов.

Выставка Defexpo India 2020 пройдет с 5 по 9 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия. Объединенную экспозицию российской военной продукции представит "Рособоронэкспорт".

"В рамках выставки будет продемонстрирована 57 мм автоматическая облегченная артиллерийская установка А-220М разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", - сообщает ФСВТС.

Кроме того, на выставке будут представлены дизель-электрическая подлодка "Амур-1650", тральщик "Александрит-Э", комплекс "Панцирь-С1", танк Т-90МС, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НЭ, Ми-171Ш, истребитель МиГ-35, мобильный комплекс ракетного оружия "Club-T", автоматы Калашникова "двухсотой" серии и новые боеприпасы для танков и ракетных систем залпового огня.

"Рособоронэкспорт" представит на выставке объединенную экспозицию российских оборонных холдингов, среди которых: АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Вертолёты России", АО "НПК "Техмаш", АО "НПК "Уралвагонзавод", АО "ОДК", АО "ОСК", АО "Швабе", АО "Моринформсистема - Агат", ПАО "АК "Рубин", АО "Ремдизель", ООО "Промтехнология", АО "Концерн "Автоматика" и других.