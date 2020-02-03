В "Единой России" скептически отнеслись к штрафу до 50 тыс. рублей для шумных соседей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В думской фракции "Единая Россия" не знакомы с идеей депутата Ольги Павловой о наказании за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время и сомневаются в обоснованности взимания за это до 50 тысяч рублей штрафов.

"В настоящее время говорить об инициативе преждевременно, это слова, которые произнесла депутат. Законодательный инициативы мы не видели", - заявил первый зампредседателя фракции Андрей Исаев журналистам в понедельник.

Он также отметил, что депутат Павлова во фракцию с подобной инициативой пока не обращалась.

"Мы ей, также как и любому из депутатов, будем рекомендовать пройти процедуру рассмотрения в экспертно-консультативных советах и в координационном совете по законотворчеству, который существует во фракции", - пояснил парламентарий.

Кроме того, по его словам, для того, чтобы подробно обсуждать идею, надо знать, что именно депутат имеет в виду.

"Пока, оценивая, что называется, на слух, я хочу обратить внимание, что на сегодняшний день вопрос тишины регулируется законодательством в субъектах РФ, и на мой взгляд, справедливо, потому что понятие тишины в промышленном городе одно, и совсем другое - в курортном", - сказал Исаев.

По его мнению, "здесь трудно вводить одни и те же критерии по времени, вводить определение, что является "шумом".

"И потом, штраф 50 тысяч рублей - это один из самых крупных штрафов, который сегодня имеется в административном кодексе. Я не убежден, что его надо вводить в данном случае", - подчеркнул первый замглавы фракции.

В тоже время он отметил, что когда законодательная инициатива будет сформулирована, ее готовы рассмотреть во всех фракционных экспертно- консультативных советах.

Ранее газета "Известия" сообщила, что группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой ("фракция "Единая Россия") разработала законопроект, который предполагает введение на федеральном уровне штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 07:00). Сумма штрафа для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.