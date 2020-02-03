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Против подозреваемого в педофилии замдиректора ивановской школы завели три дела

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Иваново возбудили три уголовных дела в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №37, подозреваемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы СУ СКР по региону Ирина Котова.

По ее словам, педагог был задержан 31 января, а 1 февраля ему было предъявлено обвинение в совершении развратных действий по отношению к школьнику (статья 135 УК РФ) и вовлечении подростка в систематическое употребление алкоголя (статья 151 УК РФ).

2 февраля замдиректора школы было также предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера по отношению к школьнику (статья 132 УК РФ). Он был арестован судом и в настоящее время находится в СИЗО, добавила Котова.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что уголовные дела расследуются в отношении подозреваемого, который более 15 лет работает педагогом, имеет поощрения и награды.

Иваново

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