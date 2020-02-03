Начата проверка из-за смерти студента на Поклонном кресте в Белгороде

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Начата проверка из-за обнаружения тела погибшего человека в районе авторынка в Белгороде, сообщает пресс-служба управления СКР по Белгородской области.

По информации местных СМИ, тело было найдено висящим на Поклонном кресте в понедельник утром.

По данным следователей, погибший - житель Старого Оскола 2001 года рождения. Согласно предварительным данным, он учился в Индустриальном колледже Белгорода.

Следователи выясняют причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным историков, Поклонный крест в Белгороде символизирует условное местоположение первой Белгородской крепости, заложенной в конце XVI века.