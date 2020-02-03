В Рязанской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь трех человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Житель Рязани задержан за попытку убить трех человек - 17-летнего юношу и его родителей, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 1 февраля пьяный мужчина в деревне Ухорское облил незнакомого 17-летнего юношу бензином из канистры и бросил в него горящую спичку. На молодом человеке загорелась одежда, он стал звать на помощь. Из дачного дома к нему выбежали родители и старший брат. Пьяный злоумышленник напал и на них: несколько раз ударил отца юноши металлической трубой по голове, а затем облил бензином одежду матери и поджег. Старший брат тоже получил ожоги, пытаясь помочь родным. В результате они все же смогли потушить горящую одежду, скрутить нападавшего и вызвать полицию.

Члены семьи были доставлены в больницу, где им оказали медпомощь.

Нападавший был задержан, решается вопрос о его аресте по делу о покушении на убийство трех человек.