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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

В Рязанской области задержали мужчину, пытавшегося сжечь трех человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Житель Рязани задержан за попытку убить трех человек - 17-летнего юношу и его родителей, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 1 февраля пьяный мужчина в деревне Ухорское облил незнакомого 17-летнего юношу бензином из канистры и бросил в него горящую спичку. На молодом человеке загорелась одежда, он стал звать на помощь. Из дачного дома к нему выбежали родители и старший брат. Пьяный злоумышленник напал и на них: несколько раз ударил отца юноши металлической трубой по голове, а затем облил бензином одежду матери и поджег. Старший брат тоже получил ожоги, пытаясь помочь родным. В результате они все же смогли потушить горящую одежду, скрутить нападавшего и вызвать полицию.

Члены семьи были доставлены в больницу, где им оказали медпомощь.

Нападавший был задержан, решается вопрос о его аресте по делу о покушении на убийство трех человек.

Рязанская область

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