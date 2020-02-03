В Сургуте возбудили дело о нападении сотрудников штрафстоянки на журналиста

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает СКР.

Дело квалифицировано по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), оно заведено по итогам проверки информации в публикациях СМИ.

По версии следствия, 24 января в Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок ее сотрудники применили физическую силу в отношении пытавшегося взять у них интервью корреспондента "СургутИнформ-ТВ", говорится в сообщении.

В результате корреспонденту был причинен вред здоровью средней тяжести.