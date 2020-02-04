Экс-подполковник СК в Петербурге приговорен к 10 годам тюрьмы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении начальника отдела транспортного СК РФ по Северо-Западу Романа Русакова и его приятеля Мушега Товмасяна, обвиняемых в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве и превышении полномочий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, Русаков приговорен к 10 годам заключения со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет; Товмасян получил 5,5 лет лишения свободы. Виновные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, подполковник юстиции Русаков, находясь в должности руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ в марте 2017 года принял на хранение 30 смартфонов, изъятых в рамках уголовного дела о незаконном перемещении товаров через таможенную границу. В июне того же года фигурант раздал 14 из этих телефонов знакомым, еще один оставил в свое пользование. При этом оригинальные телефоны подполковник заменил похожими и изъял из материалов дела протокол осмотра места происшествия.

Кроме того, в мае 2018 года Русаков потребовал у учредителя ООО "Океан" взятку в размере 1 млн рублей за вскрытие опечатанных из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и противопожарных норм помещений летнего кафе и ресторана на проспекте Добролюбова.

Также Русаков в марте 2018-го вымогал взятку у родственников гражданина Финляндии Шуляра, арестованного по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Для получения денег он привлек в качестве посредника Товмасяна, с которым поддерживал дружеские отношения.

В июле того года Товмасян получил от сотрудника СЗТУ, действующего в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 5 млн рублей, из которых 100 тыс. бподлинными, а остальное – муляжом. Вознаграждение предполагалось за изменение квалификации преступления Шуляру на менее тяжкое, что могло повлечь освобождение обвиняемого из-под стражи.

Согласно информации судебной пресс-службы, в прениях Русаков и его адвокат просили суд уголовное дело прекратить, поскольку, по их мнению, действия фигуранта "не подпадают под уголовную ответственность". Защита Товмасяна просила переквалифицировать обвинение со статьи "посредничество во взяточничестве" на "мошенничество" и по совокупности назначить условное наказание либо ограничиться уже отбытым.