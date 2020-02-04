Более 40% россиян предпочли бы провести отпуск без интернета

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Около половины россиян (43%) для своего отпуска выбрали бы место, где интернет отсутствует полностью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что отдых без интернета в наибольшей степени готовы выбрать представители старших поколений, респонденты в возрасте старше 60 лет (47%).

В свою очередь, 42% участников опроса согласны отдохнуть только там, где доступ к интернету безграничен, среди россиян в возрасте 18-24 лет эта доля составляет 72%, среди регулярных пользователей сети - 51%.

Кроме того, большинство респондентов согласились с утверждением, что в современном мире необходимо отдыхать от интернета, ограничивая на время или полностью блокируя доступ к нему. Такое мнение выразили 73% пользователей. Среди молодежи в возрасте 18–24 лет доля людей, выступающих за цифровой "детокс" составила 61%, среди жителей городов-миллионников - 63%. Напротив, каждый четвертый участник опроса считает, что в современном мире нужно всегда быть в сети (24%).

Также выяснилось, что большинство участников опроса - 82% - не испытали негативных эмоций, когда сознательно или вынуждено были лишены доступа к интернету. Негативные эмоции в подобной ситуации довелось испытать каждому десятому (10%), примерно такая же доля испытали положительные ощущения, например, расслабленность или радость (7%).

За последний год с вынужденным отключением интернета столкнулись 65% респондентов, причем 46% — неоднократно. Сознательно же ограничивали доступ к сети минимум на сутки 47% пользователей, из них 18% — один или несколько раз в неделю, 14% — минимум раз в месяц, такая же доля — раз в полгода или реже.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что за последние три года на 8 процентных пунктов увеличилась доля тех, кто считает, что исчезновение интернета коренным образом изменит их жизнь (с 5% в 2017 до 13% в 2020 году). Чаще об этом говорит наиболее молодая аудитория пользователей сети - 18–24-летние (34%). При этом снизилась доля тех, кто предполагает, что исчезновение интернета мало что изменит в их жизни (с 31% в 2017 до 25% в 2020 году) или вовсе ничего не изменит (с 36% в 2017 до 20% в 2020 году).

На фоне этого 42% опрошенных уверены, что в случае исчезновения интернета смогут приспособиться к таким переменам.

Также выяснилось, что большинство россиян (81%) используют интернет, причем 69% — ежедневно. Для большей части респондентов (88%) интернет сегодня является в первую очередь средством коммуникации с друзьями, знакомыми и родственниками. Также пользователи часто отслеживают в интернете новости о России и о мире в целом (83%), потребляют развлекательный контент (например, кино, книги или игры) — 75%, совершают банковские переводы (72%) или оплачивают счета (68%). Более половины опрошенных используют его для обучения и самообразования (63%), а также для получения гоуслуг (57%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 1 февраля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.