Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

В Кремле отвергли планы перенести визит Путина в Китай из-за коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что сроки визита Владимира Путина в Китай, несмотря на распространение нового типа коронавируса, остаются неизменными, он запланирован на вторую половину года.

"2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник журналистам.

"Этот визит действительно есть в планах", - отметил Песков.

Он выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в Китае не повлияет на прочные основы российско-китайских отношений и на их торгово-экономическое измерение.

При этом Песков подчеркнул, что Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером. "Безусловно, нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет", - заявил он.

Ранее представители МИД КНР сообщили о планируемом визите в нынешнем году российского президента. Между тем некоторые СМИ предположили, что в связи с распространением коронавируса визит Путина может быть перенесен.

Китай Владимир Путин

Новости
Новый коронавирус в Китае

Первый самолет Минобороны РФ вылетел за россиянами в Ухань

Первый самолет Минобороны РФ вылетел за россиянами в Ухань

Более 40% россиян предпочли бы провести отпуск без интернета

Более 40% россиян предпочли бы провести отпуск без интернета

Эксперты отметили рост числа требований госорганов о блокировке информации

Окончательное решение о месте для эвакуации россиян из КНР еще не принято

В РФ сформировался двухнедельный запас лекарств против коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор опроверг предположения о расовой избирательности коронавируса

Роспотребнадзор опроверг предположения о расовой избирательности коронавируса

На предотвращение смертей от коронавируса в РФ выделено 1,2 млрд руб.

Новый коронавирус в Китае

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

ГИБДД оштрафовала водителей электробусов в Москве за новогодние гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей электробусов в Москве за новогодние гирлянды

Новая "зеленая" партия решила выдвинуть в Думу художника Васю Ложкина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');