В Кремле отвергли планы перенести визит Путина в Китай из-за коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что сроки визита Владимира Путина в Китай, несмотря на распространение нового типа коронавируса, остаются неизменными, он запланирован на вторую половину года.

"2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник журналистам.

"Этот визит действительно есть в планах", - отметил Песков.

Он выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в Китае не повлияет на прочные основы российско-китайских отношений и на их торгово-экономическое измерение.

При этом Песков подчеркнул, что Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером. "Безусловно, нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет", - заявил он.

Ранее представители МИД КНР сообщили о планируемом визите в нынешнем году российского президента. Между тем некоторые СМИ предположили, что в связи с распространением коронавируса визит Путина может быть перенесен.