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В Челябинской области проверят сообщения о крупном складе опасных отходов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство экологии Челябинской области проверит информацию о том, что в городе Миасс обнаружен крупный склад опасных отходов, в том числе ртутных ламп, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Специалистам территориального отдела государственного экологического надзора поручено проверить сообщение общественников о нарушениях и в случае подтверждения фактов, принять необходимые меры", - отмечает пресс-служба. Ведомство уточняет, что ртутные лампы относятся к отходам 1 класса опасности и требуют специальной утилизации.

В свою очередь активисты движения "Гражданский патруль" отмечают, что склад опасных отходов находится в свободном доступе в полуразрушенном здании заброшенного промпредприятия.

"Ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы складированы в промышленных объемах и брошены в одном из зданий бывшего секретного предприятия оборонной промышленности, в народе известного как Химдым. Они относятся к чрезвычайно опасным токсичным отходам и должны утилизироваться особым образом", - написали общественники на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ранее во вторник.

По сведениям активистов, склады, предположительно, арендует местная компания, которая занимается утилизацией опасных отходов. Правозащитники направили обращения в региональное Минэкологии, Роспотребнадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру Челябинской области.

"Неправильная утилизация ртутных ламп может привести к серьезной экологической катастрофе", - подчеркнул глава "Гражданского патруля" Ростислав Антонов. Он добавил, что правозащитники также потребуют обследования почвы на месте склада опасных отходов на предмет загрязнения ртутью и другими токсичными веществами.

Челябинская область Миасс Гражданский патруль Ростислав Антонов

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