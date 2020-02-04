Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Авиабилеты из России за границу подорожают на 3% с 5 февраля в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщил во вторник "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"То есть за основу (при пересчете - ИФ) будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны", - сказал он.

По данным Центробанка на 3 февраля, 1 евро стоит 70 рублей, 1 доллар - 63 рубля.

По словам Горина, обычно IATA пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс начинает действовать со среды. "В первую очередь рост цен будет заметен на дальнемагистральных направлениях, то есть если сейчас забронирован билет стоимостью 69 тыс. рублей, то 5 февраля он будет стоить уже 71 тысячу. Поэтому сегодня у россиян, которые еще не оплатили свои авиабилеты, есть возможность приобрести их по старому курсу", - пояснил эксперт.

Горин также напомнил, что следующий пересчет валют произойдет 12 февраля по курсу доллара и евро на понедельник, 10 февраля.

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару.